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В Украине построят крупнейший ветропарк Европы

В Украине построят крупнейший ветропарк Европы
08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Норвежская и китайская компании построят в Украине крупнейший ветропарк Европы.

Норвежская компания NBT и китайская компания CRT подписали контракты о совместном проектировании и строительстве ветроэлектростанций "Зофия 2" и "Зофия 3" общей мощностью 750 мегаватт, после сооружения это будет самый большой ветропарк Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

Отмечается, что ветроэлектростанции планируют построить в Запорожской области на побережье Азовского моря, возле Кирилловки.

На строительство привлекут 500 млн евро от экспортно-импортного банка Китая, Industrial Commercial Bank of China и China Construction Bank. Еще 250 млн евро планируют привлечь у других кредиторов.

Всего на реализацию проекта планируют потратить сумму, эквивалентную 1% ВВП Украины. Энергии, которую будет производить ВЭС, хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 340 тысяч семей.

Напомним, во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября западные инвесторы высказывали правительству и президенту обеспокоенность потенциальными изменениями в системе "зеленых" тарифов. В правительстве пообещали, что менять "зеленые" тарифы для альтернативных электростанций "задним числом" не будут.

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Все по теме:

Энергия, "Зеленые" тарифы, Ветропарк Европы, Китайская компания CRT, Норвежская компания NBT.
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