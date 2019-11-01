В "Укрзализныце" сократят административный персонал

Новости Бизнеса:Укрзализныця "распрощается" со штатными танцорами и дровосеками.

В 2020 году "Укрзализныця" планирует сократить 40-50% административного персонала, зато производственные кадры будут сохранены.

Об этом рассказал член правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек, сообщает пресс- служба компании.

"В 2020 году Укрзализныця начнет сокращать административный персонал. Планируется оптимизировать работников этой категории на 40-50%. Зато производственные функции и кадры будут сохранены, а где необходимо - даже усилены ", - заявил Марчек.

Он добавил, что продолжается работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой оптимизации штата компании за следующие 3-5 лет.

Кроме того, по словам Марчека "Укрзализныця" постепенно будет избавляться от непрофильных активов.

"Укрзализныця платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Это советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Так что от активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи, нам придется избавиться", - отметил Марчек.

По его мнению, продажа непрофильных активов и уменьшение численности работников должно способствовать увеличению заработной платы основного производственного персонала.