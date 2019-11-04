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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
06:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb запретила пользователям сдавать в аренду жилье для вечеринок.

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb запретил своим пользователям сдавать недвижимость в аренду для проведения вечеринок. Это решение было принято после инцидента со стрельбой в арендованном через сервис доме в американском городе Ориндо в Калифорнии, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщает  DW.

"Отныне мы запрещаем" дома для вечеринок ", и мы вдвое увеличиваем усилия для борьбы с несанкционированными вечеринками, а также будем избавляться оскорбительного поведения хозяев и гостей, включая такой, что приводит к ужасным событиям, которые мы наблюдали в Ориндо", - сообщил в субботу, 2 ноября, исполнительный директор и соучредитель Airbnb Брайан Чески.

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Сервис принимает ряд мер для того, чтобы предотвратить подобные инциденты. В частности, заявки, определены как рискованные, будут более активно мониториться сотрудниками компании. Для реагирования на инциденты, связанные с частными вечеринками, создается специальная группа. Пользователям, которые будут нарушать новые правила, грозит исключение из перечня клиентов сервиса.

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Жилье, Аренда, AirBnB.
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