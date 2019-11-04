Служебный роман разрушил карьеру директора МакДональдс

Новости Бизнеса:Главу Макдональдс уволили из-за служебного романа.

Исполнительный директор корпорации МакДональдз Стив Истербрук ушел в отставку из-за того, что имел отношения с сотрудницей компании, что нарушает корпоративную этику.

Об этом сообщает BBC.

"Корпорация МакДональдз уволила своего исполнительного директора Стива Истербука за его роман с сотрудницей. В компании заявили, что те отношения были взаимными, но Истербрук все же нарушил корпоративную этику и продемонстрировал неподобающее поведение ", - говорится в сообщении.

В своем письме к коллективу компании сам Истербрук признал, что имел эти отношения и назвал их "ошибкой", а затем - согласился уйти в отставку.

Теперь вместо Истербрука на должность назначили Криса Кемпчинского, ранее руководившего подразделением МакДональдз в США.

Как известно, Стив Истербрука занимал должность исполнительного директора МакДональдз с 2015 года.