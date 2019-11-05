В Укроборонпроме заменили топ-10 чиновников

Новости Бизнеса:В государственном концерне "Укроборонпром" заменяют топ-чиновников.

На данный момент топ-10 человек в концерне - все новые люди. Об этом заявил генеральный концерна Айварас Абромавичус.

Айварас Абромавичус сообщил, что на данный момент заменены первый заместитель концерна, руководитель юридической службы, глава службы безопасности, финансовый директор и координатор работы спецэкспортеров.

"Это просто классика: когда приходишь в любую новую компанию, ты меняешь этих людей. И здесь мы ничего нового не сделали, просто нужно было их как можно быстрее поменять", - цитирует Абромавичуса Укринформ.

Коме того глава "Укроборонпрома" отметил, что не все чиновники спокойно воспринимают изменения. Есть даже те, что угрожают звонком куратору в Верховную Раду или Офис Президента. "Конечно, мое желание их уволить в разы возрастает", - подчеркнул Абромавичус.

Абромавичус также рассказал, что наибольшие проблемы в концерне в бронетанковом дивизионе. Поэтому увольнения руководителей ключевых предприятий в этом секторе последовали сразу же. На четырех предприятиях: харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, Киевском бронетанковом заводе, Житомирском бронетанковом и на заводе им. Малышева проходит конкурс, кандидатуры рассматриваются.