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Сотрудники Lufthansa бастуют: авиакомпания вынуждена отменить свыше 1000 рейсов

Сотрудники Lufthansa бастуют: авиакомпания вынуждена отменить свыше 1000 рейсов
17:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса:Ожидается, что забастовка повлияет на все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 7 и 8 ноября в общем 1300 рейсов в связи с предстоящей 48-часовой забастовкой бортперсонала.

Об этом пишет Deutsche Welle.

От этого мероприятия пострадают примерно 180 000 пассажиров. Ранее в этот же день суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне признал законной забастовку бортпроводников, отклонив иск авиакомпании, которая требовала судебного запрета на проведение забастовки.

В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение и намерены его обжаловать.

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Немецкий профсоюз Ufo в понедельник, 4 ноября, призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке 7 и 8 ноября. Целью профсоюза является повышение зарплат и улучшение условий труда сотрудников.

На 8 ноября также готовится демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

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Забастовка, Авиакомпания, Lufthansa, UFO, Отмена авиарейсов.
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