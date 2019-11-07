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Компания "Мотор Сич" отменяет рейсы из Киева

Компания "Мотор Сич" отменяет рейсы из Киева
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Авиакомпания Мотор Сич до 20-21 декабря отменит рейсы Киев-Львов и Киев-Одесса.

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск (Республика Беларусь).

Согласно информации на странице авиакомпании в Facebook, в Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск – четыре раза в неделю.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в авиакомпании, рейсы из Киева в Одессу и Львов отменены с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

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Киев, Рейсы, Мотор Сич, Авиакомпания, Киев - Одесса, Киев-Львов.
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