Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Популярная авиакомпания запустит рейсы Харьков-Будапешт

Популярная авиакомпания запустит рейсы Харьков-Будапешт
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Крупнейший европейский лоукостер - авиакомпания Ryanair, начиная с 16 января 2019 года, будет выполнять рейсы по маршруту Харьков-Будапешт.

Ирландский лоу-костер Ryanair (Дублин) 16 января 2020 года открывает прямые перелеты из Харькова в Будапешт (Венгрия).

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Харьков" в четверг, рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Длительность полета – 2 часа 10 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 468 грн.

Как сообщалось, 1 июня 2020 года рейсы из Харькова в Будапешт намерена запустить и авиакомпания Wizz Air.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоу-кост выполнял рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы, затем анонсировала полеты из Херсона.

Компания "Мотор Сич" отменяет рейсы из Киева

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737. В 2020 году Ryanair намерена нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33% более чем до 2,1 млн человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рейсы, Авиакомпания, Ryanair, Wizz Air, лоукостер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь