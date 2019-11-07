Популярная авиакомпания запустит рейсы Харьков-Будапешт

Новости Бизнеса:Крупнейший европейский лоукостер - авиакомпания Ryanair, начиная с 16 января 2019 года, будет выполнять рейсы по маршруту Харьков-Будапешт.

Ирландский лоу-костер Ryanair (Дублин) 16 января 2020 года открывает прямые перелеты из Харькова в Будапешт (Венгрия).

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Харьков" в четверг, рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Длительность полета – 2 часа 10 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 468 грн.

Как сообщалось, 1 июня 2020 года рейсы из Харькова в Будапешт намерена запустить и авиакомпания Wizz Air.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоу-кост выполнял рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы, затем анонсировала полеты из Херсона.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737. В 2020 году Ryanair намерена нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33% более чем до 2,1 млн человек.