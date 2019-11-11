Скачать
Понедельник, 11.11.2019
"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

"Австрийские авиалинии" сократят часть сотрудников

"Австрийские авиалинии" сократят часть сотрудников
01:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:На фоне давления лоукостеров Austrian Airlines сократят каждого десятого сотрудника.

Вследствие падения прибыли, вызванного экспансией лоукостеров, авиакомпания Austrian Airlines сократит до конца 2021 года около 700-800 человек - почти каждого десятого сотрудника.

Об этом заявил на пресс-конференции в Вене главный исполнительный директор авиаперевозчика Алексис фон Хёнсбрёх, передает собственный корреспондент Укринформа.

Фон Хёнсбрёх сообщил, что в течение 9 месяцев текущего года операционная прибыль компании снизилась на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го - до 17 млн евро.

"Мы должны перестроиться, чтобы выстоять в этом безжалостном соревновании с лоукостерами", - констатировал руководитель "Австрийских авиалиний".

"Чешские авиалинии" восстановят полеты из Одессы в Прагу

По его словам, планы сокращения персонала будут выработаны до конца года. Прежде всего оно коснется наземных работников. Кроме того, в рамках мер экономии авиакомпания закроет часть региональных баз и маршрутов.

В результате этих мер планируется экономить 90 млн евро ежегодно. Компания Austrian Airlines принадлежит немецкому концерну Lufthansa-Gruppe.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Austrian Airlines, Лоукостеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
02 "Много исторических законопроектов": что будут рассматривать в Раде на неделе
03 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
04 Появились первое изображение Volkswagen Corrado
05 Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто, есть пострадавшие
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь