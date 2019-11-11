"Австрийские авиалинии" сократят часть сотрудников

Новости Бизнеса:На фоне давления лоукостеров Austrian Airlines сократят каждого десятого сотрудника.

Вследствие падения прибыли, вызванного экспансией лоукостеров, авиакомпания Austrian Airlines сократит до конца 2021 года около 700-800 человек - почти каждого десятого сотрудника.

Об этом заявил на пресс-конференции в Вене главный исполнительный директор авиаперевозчика Алексис фон Хёнсбрёх, передает собственный корреспондент Укринформа.

Фон Хёнсбрёх сообщил, что в течение 9 месяцев текущего года операционная прибыль компании снизилась на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го - до 17 млн евро.

"Мы должны перестроиться, чтобы выстоять в этом безжалостном соревновании с лоукостерами", - констатировал руководитель "Австрийских авиалиний".

По его словам, планы сокращения персонала будут выработаны до конца года. Прежде всего оно коснется наземных работников. Кроме того, в рамках мер экономии авиакомпания закроет часть региональных баз и маршрутов.

В результате этих мер планируется экономить 90 млн евро ежегодно. Компания Austrian Airlines принадлежит немецкому концерну Lufthansa-Gruppe.