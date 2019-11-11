В "Укрзализныце" требуют выплаты 13-й зарплаты

Новости Бизнеса:Сотрудники Укрзализныци пригрозили забастовкой и остановкой поездов на 12 часов.

В "Укрзализныце" грядут массовые забастовки сотрудников, которых руководство, получающие огромные премии, лишает бонусов - железнодорожники требуют от дирекции выплатить им т.н. 13-ю зарплату и повысить оклады, как и было обещано. Также они собираются требовать отставки руководства. Об этом сообщают "Вести".

Как отметили сотрудники, после повышения зарплаты в июле на 10% премию снизили до 10%. Причиной у перевозчика назвали тяжелые времена. Но в то же время главе "Укрзализныци" начисляют зарплату каждый день и в сумме он имеет полмиллиона гривен в месяц. Сотрудники компании в среднем получают около 10 тыс. грн.

Несмотря на то, что компания имеет большие долги, экономить в следующем году также не планируют. Например, за консультации по вопросу подготовки документов для проведения закупок, согласно плану на этот год, отдадут 3,348 млн грн. А за услуги "по разработке методологических рекомендаций по формированию проекта политики вознаграждений главы и членов правления" компания выделяет 809 тыс. грн.

В связи с этим в соцсетях сотрудники "УЗ" устроили флешмоб, следующим шагом планируется всеукраинская акция протеста, а сотрудники намерены требовать смены руководства.

Некоторые работники уверены, что нужно выходить на масштабную акцию и в знак протеста заблокировать работу железной дороги. При этом одни предлагают остановить поезда на три часа, тогда как другие – на 12 часов. Несмотря на негодования сотрудников, руководство компании пока никак не отреагировало на них.