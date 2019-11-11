Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Разведение сил на участке Богдановка-Петровское: в ООС доложили о завершении первого этапа
Разведение сил на участке Богдановка-Петровское: в ООС доложили о завершении первого этапа
Дело бронежилетов: арестовали "киборга"
Дело бронежилетов: арестовали "киборга"
УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
День студента в Украине 2019: история и традиции праздника
День студента в Украине 2019: дата праздника

В "Укрзализныце" требуют выплаты 13-й зарплаты

В "Укрзализныце" требуют выплаты 13-й зарплаты
16:43 Сегодня Телеграф UBR Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Сотрудники Укрзализныци пригрозили забастовкой и остановкой поездов на 12 часов.

В "Укрзализныце" грядут массовые забастовки сотрудников, которых руководство, получающие огромные премии, лишает бонусов - железнодорожники требуют от дирекции выплатить им т.н. 13-ю зарплату и повысить оклады, как и было обещано. Также они собираются требовать отставки руководства. Об этом сообщают "Вести".

Как отметили сотрудники, после повышения зарплаты в июле на 10% премию снизили до 10%. Причиной у перевозчика назвали тяжелые времена. Но в то же время главе "Укрзализныци" начисляют зарплату каждый день и в сумме он имеет полмиллиона гривен в месяц. Сотрудники компании в среднем получают около 10 тыс. грн.

Несмотря на то, что компания имеет большие долги, экономить в следующем году также не планируют. Например, за консультации по вопросу подготовки документов для проведения закупок, согласно плану на этот год, отдадут 3,348 млн грн. А за услуги "по разработке методологических рекомендаций по формированию проекта политики вознаграждений главы и членов правления" компания выделяет 809 тыс. грн.

УЗ предупреждает об опоздании поездов: названа причина

В связи с этим в соцсетях сотрудники "УЗ" устроили флешмоб, следующим шагом планируется всеукраинская акция протеста, а сотрудники намерены требовать смены руководства.

Некоторые работники уверены, что нужно выходить на масштабную акцию и в знак протеста заблокировать работу железной дороги. При этом одни предлагают остановить поезда на три часа, тогда как другие – на 12 часов. Несмотря на негодования сотрудников, руководство компании пока никак не отреагировало на них.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Забастовка, Укрзализныця, Протесты, УЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
04 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
05 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцова пригласили в Европарламент
Сенцова пригласили в Европарламент
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Лес в смартфоне&quot;: Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Сверхмощная звездная вспышка была зафиксирована NASA
Сверхмощная звездная вспышка была зафиксирована NASA
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь