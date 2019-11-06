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Среда, 06.11.2019
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УЗ предупреждает об опоздании поездов: названа причина

УЗ предупреждает об опоздании поездов: названа причина
11:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках в курсировании ряда поездов в связи с кражей кабеля.

Из-за похищения неизвестными лицами оборудования на перегоне Подгорцы - Новые-Безрадичи несколько пассажирских поездов задерживаются в пути. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Из-за похищения неизвестными лицами двух магистральных кабелей связи на перегоне Подгорцы - Новые-Безрадичи несколько пассажирских поездов задерживаются в пути. Железнодорожники обнаружили кражу оборудования сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около 2 часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь - Киев, № 80 Днипро - Киев.

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Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта Укрзализныця сообщила сотрудникам полиции.

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Укрзализныця, Кража, Ограбление, Поезда, Подгорцы - Новые-Безрадичи.
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