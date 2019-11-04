К новогодним праздникам назначат десятки дополнительных поездов

Новости Украины:"Укрзализныця" назначит 35 доппоездов к новогодним и рождественским праздникам.

"Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников, сообщила компания на сайте.

"Круглогодичных и дополнительных поездов достаточно, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Он также добавил, что компания продолжает изучать вопрос запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - добавитл глава "Укрзализныци".