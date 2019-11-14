Интересы работников "Укрзализныци" будут учитываться в ходе реформирования

Новости Бизнеса:В Офисе президента заверили, что во время реформы "Укрзализныци" интересы коллектива обязательно будут учтены.

Актуальные проблемы реформы железнодорожной отрасли в Украине обсудила замруководителя ОП Юлия Ковалив с представителями Мининфраструктуры, АО "Укрзализныця", профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

"Мы видим, что железная дорога и весь железнодорожный транспорт является одним из локомотивов для роста экономики", - цитирует пресс-служба ОП Ковалив в четверг вечером.

Ковалив отметила, что интересы работников "Укрзализныци" обязательно будут учитываться при реформировании компании.

"Представителей профсоюзов обязательно будут включать в обсуждение плана реструктуризации железной дороги, чтобы максимально учесть интересы коллектива "Укрзализныци", - заверила она.

Замруководителя Офиса президента подчеркнула необходимость вести диалог с профсоюзами о дальнейшей судьбе конкретных объектов из числа непрофильных активов компании при их возможной приватизации.

"Участники встречи договорились о включении представителей отраслевого профсоюза в рабочую группу, которая занимается наработкой согласованной версии законопроекта о железнодорожном транспорте Украины", - сообщает пресс-служба.