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ГК "Агролига" отчиталась о прибыли на Варшавской фондовой бирже

ГК "Агролига" отчиталась о прибыли на Варшавской фондовой бирже
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Агролига" за 9 мес. увеличила чистую прибыль на 15,6%.

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-сентябре 2019 года получила чистую прибыль в размере EUR2,35 млн, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в отчетном периоде увеличилась в 1,6 раза – до EUR24 млн.

Валовая прибыль "Агролиги" в январе-сентябре 2019 года сократилась на 6% - до EUR3,2 млн, операционная прибыль - на 5%, до EUR2,7 млн.

Общие активы "Агролиги" по состоянию на 30 сентября 2019 года составили EUR57,67 млн против EUR42,19 млн на 31 декабря 2018 года.

"Агролига" в 2019 году собрала 15,462 тыс. тонн озимой пшеницы, 11,469 тыс. тонн озимого ячменя, 1,414 тыс. тонн ярового ячменя, 643 тонн кукурузы и 17,851 тыс. тонн подсолнечника.

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ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием переработкой и продажей зерновых и масличных культур.

Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель. Мощности маслозавода, работающего по технологии прессования, составляют 42 тыс. тонн в год, другого, работающего по технологии экстракции, – 110 тыс. тонн подсолнечника в год.

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Мажоритарными акционерами группы являются Александр Бердник с долей 41,66%, Ирина Поплавская – 41,66%.

"Агролига" завершила 2018 год с чистой прибылью EUR5,75 млн, что на 38,2% больше, чем в 2017 году. Выручка незначительно сократилась – до EUR21,65 млн.

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Харьковская область, Бизнес, Финансовый отчет, Варшавская фондовая биржа, ГК Агролига.
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