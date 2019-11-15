"Абсолютно дикая коррупция": Гончарук анонсировал изменения в "Укрзализныци"

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук подчеркнул, что "Укрзализныця" является очень неэффективной и убыточной.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен сменить руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии.

"Коррупция в "Укрзализныци", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарука в эфире телеканала "1+1" в пятницу утром.

Премьер подчеркнул, что компания является очень неэффективной и убыточной.

"Почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили", - отметил он.

Кроме того, отметил премьер, уже в пятницу правительство назначит руководителя "Укравтодора".