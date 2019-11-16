Amazon подаст в суд на Пентагон из-за контракта с Microsoft

Новости Бизнеса:Amazon готова подать в суд на Пентагон из-за скандального контракта с Microsoft на $10 млрд.

Компания Amazon заявила о том, что собирается подать в суд на Министерство обороны США.

Почему?

Причина тому — контракт с Пентагоном на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Проект называется JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) и предусматривает модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны. То есть в результате IT-системы министерства перенесут с физических серверов в «облако».

Это 10-летний контракт, стоимость которого — $10 миллиардов.

Главным претендентом на разработку облачного хранилища считалась компания Amazon. Ведь у нее уже есть платформа Amazon Web Services (AWS), которую используют ЦРУ и еще более 5 тысяч государственных агентств в США.

Однако несколько недель назад Пентагон отдал контракт Microsoft и ее облачному сервису Azure. И Amazon считает, что это решение было принято под политическим давлением.

«Amazon Web Services обладает уникальной квалификацией для удовлетворения критических военных потребностей США и по-прежнему привержена поддержке усилий Министерства обороны по модернизации. Мы также считаем, что для нашей страны важно, чтобы правительство и его лидеры избирали администраторов объективно и таким образом, чтобы не было политического влияния», — говорят представители компании.

Не обошлось здесь без президента США Дональда Трампа, которого неоднократно критиковала The Washington Post — газета, принадлежащая Джеффу Безосу, по совместительству главе Amazon. Недавно издание написало, ссылаясь на бывшего сотрудника Пентагона, что президент хотел осадить главу Amazon, закрыв для компании возможность участия в JEDI.

Кстати, за контракт также боролись Google, IBM и Oracle. Первая компания вышла из гонки в прошлом году из-за критики собственных сотрудников, две остальные отсеялись на ранних этапах. Однако и IBM, и Oracle были недовольны выбором подрядчика, а Oracle даже подала иск в суд, заявив, что Amazon имеет несправедливое преимущество за счет своих связей в Пентагоне.

В Microsoft пока не давали комментариев по вопросу контракта. Представитель Пентагона заявил, что не будет спекулировать на возможном судебном процессе.