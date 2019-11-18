Рост нефтедобычи не помог: "Газпром нефть" за год потерял 20% прибыли

Новости Бизнеса:"Газпром нефть" потерял 20% прибыли из-за падения цен на углеводороды.

В ІІІ квартале 2019-го относящаяся к акционерам прибыль российской "Газпром нефти" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%. Говоря иными словами, с 132,1 млрд рублей ($2,07 млрд) – до 104,9 млрд рублей ($1,65 млрд), сообщает The Financial Times со ссылкой на отчет компании.

Негативно сказалось на скорректированном показателе EBITDA снижение цен на нефть и газ. В ІІІ квартале он сократился на 1,4%, что главным образом и привело к снижению чистой прибыли. В то же время цены на нефть в ІІІ квартале снизились на 18%. Среди прочих причин сокращения прибыли называют налоги и износ оборудования.

Финансовые результаты ухудшились даже несмотря на рост нефтедобычи. Например, суточная добыча углеводородов увеличилась на 4,3% год к году и на 0,5% квартал к кварталу. В ІІІ квартале добыча газа возросла на 11% по сравнению с прошлым годом, но снизилась на 1,8% в квартальном измерении из-за сезонности и плановых ремонтных работ.

Также в ІІІ квартале и по итогам девяти месяцев снизилась операционная прибыль – на 21% (в сравнении с тем же кварталом 2018-го) и на 1% (в сравнении с январем-сентябрем 2018-го). При этом, если в прошлом году за ІІІ квартал компания показала на курсовых разницах убыток в размере 6,7 млрд рублей, то в 2019-м она заработала 2,1 млрд рублей.