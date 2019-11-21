Скачать
Четверг, 21.11.2019
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября

Чехия запустит поезда до границы с Украиной

Чехия запустит поезда до границы с Украиной
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Чешскому ж/д оператору Leo Express разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной.

Польша разрешила частному чешскому железнодорожному оператору Leo Express с 11 декабря 2019 года запустить регулярные рейсы из Праги (Чехия) через Катовице, Краков, Перемышль (все - Польша) до польско-украинской границы Медыка.

Как сообщается на сайте Администрации железнодорожного транспорта Польши, разрешение выдано на пять лет – до 10 декабря 2024 года - и предусматривает возможность выполнения рейсов четырех пар поездов ежедневно.

На территории Польши перевозчик получил право останавливать свои поезда в 17 пунктах.

Праздник к нам приходит: "Укрзализныця" приготовила сюрприз

Как сообщалось, чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года железнодорожное сообщение между Украиной и Чехией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Прага, Поезда, LEO Express.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
04 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
05 Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
КС признал неконституционным закон Зеленского
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь