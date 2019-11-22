Удивительные цифры: прибыль ПриватБанка стремительно растет

Новости Бизнеса:ПриватБанк получил 28 миллиардов прибыли с начала года.

Прибыль ПриватБанка за 10 месяцев 2019 года достигла 28 млрд гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Прибыль ПриватБанка за 10 месяцев 2019 года составляет 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году", - говорится в сообщении.

Финдиректор банка Анна Самарина также привела данные о росте кредитного портфеля банка.

По ее словам, прирост кредитного портфеля за 9 месяцев 2019 года составляет 14,9%.

"Аналогичный показатель в целом по банковской системе Украины составляет 3,4%, по группе государственных банков - -3,7%", - добавила Самарина.