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Удивительные цифры: прибыль ПриватБанка стремительно растет

Удивительные цифры: прибыль ПриватБанка стремительно растет
22:01 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:ПриватБанк получил 28 миллиардов прибыли с начала года.

Прибыль ПриватБанка за 10 месяцев 2019 года достигла 28 млрд гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Прибыль ПриватБанка за 10 месяцев 2019 года составляет 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году", - говорится в сообщении.

Финдиректор банка Анна Самарина также привела данные о росте кредитного портфеля банка.

Украинские банки в три раза увеличили свою прибыль

По ее словам, прирост кредитного портфеля за 9 месяцев 2019 года составляет 14,9%.

"Аналогичный показатель в целом по банковской системе Украины составляет 3,4%, по группе государственных банков - -3,7%", - добавила Самарина.

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ПриватБанк, Банк, Прибыль.
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