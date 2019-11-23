Глава правления ПриватБанка госпитализирован

Новости Бизнеса:В ПриватБанке подтвердили, что глава правления попал в больницу.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу, однако, не с диагнозом "инфаркт". Это было переутомление, и на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Об этом заявил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"Мы не подтверждаем госпитализацию с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает", - сообщил Серга.

На уточняющий вопрос относительно того, господин Крумханзл находится в больнице за рубежом или в Украине, пресс-секретарь ПриватБанка сообщил: "В Украине".

"Это не инфаркт. Это было переутомление", - добавил он.