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Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест
08:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Немецкий автоконцерн Audi намерен до 2025 сократить в Германии 9,5 тысячи рабочих мест.

Немецкий автомобильный концерн Audi планирует к 2025 году сократить в ФРГ 9,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает DW со ссылкой на компанию.

Отмечается, что это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом.

"В результате этих мероприятий компания рассчитывает сэкономить шесть миллиардов евро, которые планируется инвестировать в проекты по электрификации и цифровизации", - говорится в сообщении.

Согласно действующему тарифному соглашению руководство Audi обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью. Вместо этого рабочие места будут сокращены за счет текучести кадров и новой более привлекательной программы раннего выхода на пенсию. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращение, получит возможность переквалифицироваться.

Audi представила лимитированную серию RS5 Panther Edition

В то же время дочерняя компания концерна Volkswagen планирует создать до двух тысяч рабочих мест для специалистов в сфере электромобилей и оцифровки.

Кроме того, Audi планирует оптимизировать производственные мощности на двух заводах в Ингольштадте и Некарзульм и оборудовать их для производства новых электрокаров.

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Германия, ФРГ, Audi, Автоконцерн.
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