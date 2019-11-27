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Среда, 27.11.2019
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"Еще пять-семь лет - и все": президент ГП "Антонов" отметил незавидную ситуацию в предприятии

"Еще пять-семь лет - и все": президент ГП "Антонов" отметил незавидную ситуацию в предприятии
17:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Президент "Антонова" сообщил, что износ основных средств концерна - около 80%.

Основные средства госпредприятия "Антонов" (Киев) изношены почти на 80%, и нуждаются в системном обновлении.

Об это заявил президент "Антонова" Александр Донец в ходе "круглого стола" по вопросам авиастроения в среду в Киеве.

"Сейчас износ основных средств у нас - около 80%. Еще пять-семь лет - и все... Хочу напомнить: буквально год назад мы юридически и физически объединились с серийным заводом, который раньше назывался "Имени 50-летия октября". Это огромное предприятие было одним из самых крупных в СССР... Это предприятие длительное время было в не очень хорошем, скажем так, финансовом состоянии. Именно основная масса его оборудования и основных средств находится в тяжелом состоянии, являясь устаревшим", - сообщил президент ГП.

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В то же время Донец сообщил, что программа модернизации производства госпредприятия "Антонов" на 2019-2022- гг., разработанная совместно с Украинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий, уже полностью готова.

"Там нужна довольно большая цифра. Попробуем с этой цифрой пробиться к нашим законодателям", - отметил он.

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ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".

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Киев, Антонов, ГП "Антонов", Александр Донец.
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