Daimler уволит более 10 тысяч сотрудников

Новости Бизнеса:Руководство Daimler объявило массовую программу сокращения сотрудников

Руководство концерна Daimler - одного из ведущих немецких автопроизводителей - объявило масштабную программу сокращения персонала.

Об этом информирует DW.

«Согласно обнародованным в пятницу, 29 ноября, планам руководства компании, в течение следующих трех лет планируется сократить более 10 тысяч рабочих мест по всему миру. Анонсированные меры затронут прежде всего работников администрации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего будет уволен каждый десятый сотрудник административного персонала. И в течение трех последующих лет в Daimler не планируют нанимать новых работников.

Кроме того, компания собирается расширить систему частичной занятости для сотрудников предпенсионного возраста.

Ожидается, что эти меры улучшат финансовое состояние автоконцерна. По мнению его руководства, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 тысяч (а всего в мире - 304 тысяч) слишком велико. Чрезмерное количество персонала превратилась в финансовое бремя для Daimler, что значительно снижает его конкурентоспособность, замечает DW.