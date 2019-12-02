За прошлый месяц НБУ оштрафовал четыре банка

Новости Бизнеса:Все четыре банка были оштрафованы за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в ноябре оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что среди нарушителей - государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен за то, что должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой на 400 тысяч гривен оштрафован АО "ЕПБ".

"Мегабанк" оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что не была остановлена сделка, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал "Радабанк" - его оштрафовали на 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.