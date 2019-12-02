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Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро

Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
08:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,97 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 29 ноября, курс доллара снизился на 6 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,33 грн/€. Он снизился на 12 копеек.

Курсы валют на 2 декабря:

100 долларов США — 2397,2276

100 евро — 2632,6354

100 польских злотых — 609,618

10 российских рублей — 3,7409

100 швейцарских франков — 2393,7401

100 юаней — 341,1387

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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