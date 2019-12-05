35,5% акций Ocean Plaza будут принадлежать Хмельницкому

Новости Бизнеса:Василий Хмельницкий покупает 33,5% акций Ocean Plaza.

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, основатель UFuture покупает долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

"В принятии решения приобрести 33,5% акций ТРЦ существенную роль сыграл тот факт, что мы очень хорошо знаем этот объект", - заявил он на встрече с журналистами в четверг.

Хмельницкий отметил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza и считает это решение очень удачным ввиду последующего падения стоимости актива по причине общего обвала на рынке недвижимости.

"Недавно появилась возможность вновь приобрести долю в объекте на достаточно выгодных условиях. Нам стало известно, что состав собственников актива изменился: 20% приобрела компания британского бизнесмена Rodney Coffey, 13,35% - компания другого британского предпринимателя Colin Laird. Наш холдинг инициировал переговоры с этими компаниями, и мы рады, что нам вначале удалось договориться с одним, а затем и с другим британцем о продаже", - отметил Хмельницкий.

Бизнесмен уточнил, что это также очень удачная сделка, поскольку на рынке наблюдается устойчивый тренд к росту стоимости подобных объектов.

"Ритейл не является профильным направлением для нашей компании. Не исключаю, что со временем мы его перепродадим. Такие прецеденты уже были. Например, одно из киевских предприятий ("Росинка" - ред.) мы продавали, потом выкупали с большим дисконтом, а потом вновь продавали", - подчеркнул Хмельницкий.

По его словам, на данный момент сделка находится на завершающем этапе – ожидается согласование концентрации пакета акций со стороны Антимонопольного комитета Украины. "Уверен, что сложности эта процедура не вызовет", - отметил бизнесмен.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет рассмотрит дело о покупке украинским бизнесменом Василием Хмельницким опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) акций компании Ocean Plaza Project (Кипр).

На сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля 2019 года появилась информация о смене управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Ею стала компания "Киев Молл Менеджмент", созданная в апреле 2018 года.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.