Какими именами пополнится набсовет "Укрзализныци": результаты конкурса

Новости Бизнеса:Членоми набсовета "Укрзализныци" могут стать Лещенко и Журавлев

Кабинет министров Украины утвердит двух новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" - представителей от государства. Победителями конкурсного отбора стали Сергей Лещенко и Олег Журавлев.

Такую информацию ЦТС предоставил источник в Министерстве инфраструктуры.

Подведение итогов конкурса Комитетом по отбору руководителей госпредприятий состоялось вчера, 6 декабря.

Часть членов Комитета по отбору, по информации источника, подписала протокол о результатах конкурса с примечаниями. Лещенко и Журавлев заменят в набсовете УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича.

Также, как стало известно ЦТС из других источников, новые члены набсовета АО УЗ будут иметь специальные полномочия.

Напомним, что Кабмин объявил отбор двух представителей государства в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" распоряжением № 1118-р от 27 ноября.

В начале ноября министр инфраструктуры говорил, что правительство отзовет из состава набсовета АО "Укрзализныця" представителей, делегированных государством.

Сейчас в состав набсовета АО УЗ входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Сергей Лещенко – бывший журналист "Украинской правды", избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко".

ЭП обратилась к Лещенко с просьбой о комментарии, на что он ответил, что комментарии должен давать Кабинет министров.

Олег Журавлев - юрист, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, председатель набсовета в страховой компании "Крона".