Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2
В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Зеленский подписал закон для анбандлинга "Нафтогаза"

Зеленский подписал закон для анбандлинга "Нафтогаза"
13:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Президент Украины подписал законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается освобождение от налогообложения процедуры передачи имущества Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в процессе отделения газотранспортной системы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 9 декабря закон № 2359-1 возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 3 декабря Верховная Рада приняла соответствующий закон во втором чтении и в целом. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что этот законопроект принимается в пакете с законом о разделении НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинге) и является техническим.

31 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).

Нафтогаз о "нулевом варианте" Медведева: Это выполнение решения арбитража

Закон подписан президентом и вступил в силу. Ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила рыночную стоимость активов, которые используются в процессе деятельности по транспортировке газа, в 3,2 миллиарда гривень, а также поручила госкомпании "Укртрансгаз" передать активы новой компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Налоговый кодекс Украины, Владимир Зеленский, Анбандлинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
В Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь