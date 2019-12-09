Зеленский подписал закон для анбандлинга "Нафтогаза"

Новости Бизнеса:Президент Украины подписал законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается освобождение от налогообложения процедуры передачи имущества Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в процессе отделения газотранспортной системы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 9 декабря закон № 2359-1 возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 3 декабря Верховная Рада приняла соответствующий закон во втором чтении и в целом. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что этот законопроект принимается в пакете с законом о разделении НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинге) и является техническим.

31 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).

Закон подписан президентом и вступил в силу. Ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила рыночную стоимость активов, которые используются в процессе деятельности по транспортировке газа, в 3,2 миллиарда гривень, а также поручила госкомпании "Укртрансгаз" передать активы новой компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).