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Суббота, 07.12.2019
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Нафтогаз о "нулевом варианте" Медведева: Это выполнение решения арбитража

Нафтогаз о "нулевом варианте" Медведева: Это выполнение решения арбитража
20:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Витренко ответил на предложение Медведева о "нулевом варианте".

НАК "Нафтогаз Украины" не может отозвать новый иск против Газпрома без компенсации.

Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"Стокгольмский арбитраж постановил, что Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,6 миллиарда долларов (плюс проценты)... Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант"- это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом. Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов и забрать и исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации - это невозможный вариант", - подчеркнул Витренко.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно лишь при "нулевым варианте", решение должно быть выгодным для обеих сторон.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее украинское правительство неоднократно отмечало, что Россия перешла к конструктивному диалогу. Однако на данный момент никаких окончательных договоренностей по транзиту газа нет.

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Газпром предложил НАК "Нафтогаз України" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год в обмен на отказ украинской стороны от решений Стокгольмского арбитража.

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Дмитрий Медведев, Газпром, Россия, Нафтогаз, Юрий Витренко.
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