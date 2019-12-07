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"Заберите этот кнут из рук Путина": Порошенко о газовых переговорах

"Заберите этот кнут из рук Путина": Порошенко о газовых переговорах
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о недопустимости решать газовый вопрос на встрече лидеров стран "нормандского формата".

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", - цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

Порошенко убежден, что на поражение обречен тот, кто безопасность и независимость меняет на цену на газ.

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Политик призвал вспомнить, сколько раз Украина испытывала сокрушительное поражение в результате включения газа в политическую повестку дня.

Он отметил, что в 1996 году была задолженность Украины за газ перед РФ и это заставило тогдашнее руководство нашего государства согласиться на продление базирования ЧФ РФ в Крыму еще на 25 лет.

Порошенко также напомнил о "харьковских соглашениях". "Что было их природой? Газ. Мы имели очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир Россия обвиняла, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов за газ, для скидки были подписаны эти позорные предательские "харьковские соглашения", - отметил он.

Пятый президент Украины пояснил, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" - осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

Накануне "нормандского саммита" США пообещали содействовать Украине

"В конце концов, даже с экономической точки зрения сегодня мы имеем все основания говорить о том, что мы имеем юридическую позицию для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", - отметил Порошенко.

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Газовые переговоры, Петр Порошенко, Транзит газа, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
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