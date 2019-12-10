Пассажиропоток в "Борисполе" стремительно растет: данные за ноябрь

Новости Бизнеса:В ноябре пассажиропоток в "Борисполе" вырос на 14,4%.

В ноябре 2019 года аеоропорт "Борисполь" обслужил 1,137 миллиона пассажиров - это на 14,4% больше, чем в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что международными рейсами воспользовались 1,45 млн пассажиров (+14,3%), внутренними - 92 тысячи (+16%).

За 11 месяцев 2019 года общий пассажиропоток аэропорта "Борисполь" вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14 млн 206,6 тысяч человек.

Как известно, аэропорт "Борисполь" по итогам 3 квартала и сентября 2019 года занял 2 место в рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов на 10-25 миллионов пассажиров в год.