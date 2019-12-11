Кабмин назначил главой "Надра Украины" экс-посла в ЮАР

Новости Бизнеса:Кабинет министров принял решение назначить Тараса Кузьмича главой правления компании "Надра Украины".

Кабинет министров Украины назначил Тараса Кузьмича главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Тарас Кузьмич - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ЮАР (2018-2019 годах).

Согласно странице в Facebook, ранее Кузьмич работал начальником департамента внешних коммуникаций ОАО "Центрэнерго", а также в бывшем Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет около 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

Напомним, Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка