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СБУ провела обыски в "Энергоатом" из-за закупок оборудования для АЭС

СБУ провела обыски в "Энергоатом" из-за закупок оборудования для АЭС
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На государственном предприятии "Энергоатом" провели обыски по факту закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам.

Правоохранители провели ряд обысков в ГП "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"11 декабря 2019 года следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, по версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн. грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в 4 раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлено "псевдодоговоры" купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров".

"Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается", - отметили в Генпрокуратуре .

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122 от 27 ноября 2019 года уволил Недашкоского с должности главы "Энергоатома". Временно исполняющим обязанности президента НАЭК назначен гендиректор Ривненской АЭС Павел Павлишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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АЭС, СБУ, Энергоатом, Обыски.
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