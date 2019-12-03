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НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР
06:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Обыски проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Обыски, в частности, проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

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По данным источника, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых получил Щербина, за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

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НАБУ, ГБР, Вымогательство, Закрытие дела, Обыски.
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