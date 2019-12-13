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В Нафтогазе рассказали, сколько заплатили налогов в бюджет

В Нафтогазе рассказали, сколько заплатили налогов в бюджет
09:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:За 11 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный и местный бюджеты около 96,8 миллиардо гривен гривен налогов и дивидендов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 96,8 млрд грн.

"По оперативным данным за одиннадцать месяцев 2019 года предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты около 96,8 млрд грн налогов и дивидендов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили около 14% общих доходов государственного бюджета за январь-ноябрь 2019 года.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году. В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

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НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Газ, Нафтогаз, Налоги, Бюджет, Нафтогаз Украины.
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