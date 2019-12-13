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"Украэрорух" повышает безопасность полетов в украинском небе

"Украэрорух" повышает безопасность полетов в украинском небе
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:"Украэрорух" установит современное оборудование в южной части Украины.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") установит два современных трассовых радиолокационных комплекса в составе первично-вторичных обзорных радиолокаторов с усовершенствованным режимом S в южной части Украины, сообщается на сайте ГП.

"Благодаря внедрению этих комплексов мы повысим безопасность полетов в украинском небе, в частности в Одесском, Днепровском и Симферопольском районах полетной информации. И в том числе - в международном воздушном пространстве над открытым морем, где обслуживание воздушного движения делегировано Украине", - заявил и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Поставщиком радиолокационных комплексов для "Украэроруха" стал ведущий испанский производитель аэронавигационного оборудования Indra Sistemas s.a., избранный в результате тендера, проведенного по правилам и процедурам Европейского банка реконструкции и развития.

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Контракт на поставку оборудования со стороны производителя подписал директор программ по организации воздушного движения Indra Sistemas Федерико Руэда Лаорга. Согласно его условиям, компания разработает дизайн системы, проведет обучение специалистов "Украэроруха", выполнит установку, настройку и приемочные испытания на месте установки оборудования.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.

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Украина, Украэрорух, Перелет.
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