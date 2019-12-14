Пошлины отменяются: техника Apple дорожать не будет

Новости Бизнеса:США и Китай договорились, поэтому iPhone, iPad и MacBook не подорожают.

Правительства США и Китая достигли предварительного торгового соглашения, благодаря чему введение новых пошлин отменяется.

С 15 декабря должны были ввести новые американские пошлины на китайские товары стоимостью 160 миллиардов долларов. В результате китайским компаниям, которые ввозят в Америку технику, пришлось бы раскошелиться.

Это касается и американских компаний, которые собирают свои гаджеты в Китае, ведь в Поднебесной производство дешевле.

Новые пошлины коснулись бы и Apple, которая как раз собирает технику в Китае. Компания уже платит пошлины за ввоз мелких устройств, однако новые пошлины затронули бы смартфоны iPhone, планшеты iPad, линейку ноутбуков MacBook, а также на другие продукты.

По словам аналитиков, в таком случае компании пришлось бы либо поднимать цены, либо нести убытки. В первом случае смартфоны могли подорожать на 150 долларов, что привело бы к падению спроса в 2020 году на 6–8%. В другом случае прибыль на акцию сократилась бы примерно на 4%.

Глава Apple Тим Кук неоднократно просил американского президента Дональда Трампа либо не вводить пошлины, либо сделать для компании исключение. Даже задумались над переносом производства в другие страны.