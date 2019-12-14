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США и Китай договорились об отказе от пошлин: демократы протестуют

США и Китай договорились об отказе от пошлин: демократы протестуют
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: cont.ws

Новости мира:В Сенате США раскритиковали Трампа за торговое соглашение с Китаем.

Представители Демократической партии раскритиковали заключение соглашения между США и КНР о постепенном отказе от пошлин на китайские товары.

"Сделка с Китаем, о которой объявил Трамп, - это именно то, чего мы больше всего боялись", - цитирует The Hill сенатора от демократов Криса Мерфи.

Он отметил, что Трамп собственноручно нанес удар по экономике США, уничтожив 300 тысяч рабочих мест, притом что это соглашение не обязывает Китай к серьезным структурным реформам.

"Это типичный Дональд Трамп - создание кризиса и показушная борьба с ней без какого-либо выигрыша для США. Это то, что он всегда делает и за что платят американские семьи", - подчеркнул Мерфи.

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Несправедливыми и несбалансированными считает отношения США с Китаем лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер.

"Есть огромные структурные неравенства, несправедливость и несбалансированность в торговых отношениях Китая с США. Сначала Трамп казался единственным президентом, который осмелился решить эту проблему, но сейчас, согласно сообщениям, он купился на зыбкое и ненадежное обещание Китая купить сою", - написал Шумер в Twitter.

По его словам, "мы уже слышали от Китая эту песню".

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"Нельзя полагаться на Дональда Трампа, надеяться, что он сделает правильную вещь для американских рабочих и предприятий, даже когда у его заявлений правильное направление", - добавил сенатор.

Как сообщалось, США и КНР объявили о достижении первого этапа соглашения, которое предусматривает снижение пошлин и увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

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По данным торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Америка сохранит 25-процентную пошлину на китайские товары на сумму около $250 млрд, но снизит ставку примерно до 7,5 % на импорт стоимостью $120 млрд.

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Китай, Торговая война, Дональд Трамп, Крис Мерфи, Чак Шумер.
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