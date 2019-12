США и Китай договорились об отказе от пошлин: демократы протестуют

Представители Демократической партии раскритиковали заключение соглашения между США и КНР о постепенном отказе от пошлин на китайские товары.

"Сделка с Китаем, о которой объявил Трамп, - это именно то, чего мы больше всего боялись", - цитирует The Hill сенатора от демократов Криса Мерфи.

Он отметил, что Трамп собственноручно нанес удар по экономике США, уничтожив 300 тысяч рабочих мест, притом что это соглашение не обязывает Китай к серьезным структурным реформам.

"Это типичный Дональд Трамп - создание кризиса и показушная борьба с ней без какого-либо выигрыша для США. Это то, что он всегда делает и за что платят американские семьи", - подчеркнул Мерфи.

Несправедливыми и несбалансированными считает отношения США с Китаем лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер.

"Есть огромные структурные неравенства, несправедливость и несбалансированность в торговых отношениях Китая с США. Сначала Трамп казался единственным президентом, который осмелился решить эту проблему, но сейчас, согласно сообщениям, он купился на зыбкое и ненадежное обещание Китая купить сою", - написал Шумер в Twitter.

По его словам, "мы уже слышали от Китая эту песню".

Reports say Pres. Trump sold out for a temporary, unreliable promise from China to purchase some soybeans

We’ve heard this song & dance from China before

Yet again Pres. Trump can’t be relied on to do the right thing—even when his statements were pointing in the right direction pic.twitter.com/xsHo5aeqpT

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 13, 2019