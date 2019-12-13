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Трамп упрекнул ЕС: Почему они не помогают Украине больше

Трамп упрекнул ЕС: Почему они не помогают Украине больше
10:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Дональд Трамп считает,что лишь США оказывают помощь Украине больше остальных стран.

Законодатели США проголосуют в пятницу о том, следует ли двигаться вперед с импичментом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Ожидалось, что комитет Палаты представителей одобрит две статьи об импичменте поздно вечером в четверг, назначив голосование в Палате на следующую неделю. Но демократ-председатель комитета по вопросам судебной власти шокировал республиканцев, отказавшись проводить голосование поздней ночью после слушаний, продолжавшихся более 14 часов.

Джерри Надлер отпустил депутатов домой на ночь и заявил, что члены парламента вернутся к голосованию в пятницу в 17:00 (по Киеву).

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График, похоже, не имеет ничего общего с сутью борьбы за импичмент, но это разозлило республиканских лидеров, которые сказали, что многие планировал поездку домой в пятницу и теперь планы придется корректировать. В то же время демократы говорят, что республиканцы сами затягивали голосование.

Сам Трамп накануне написал в своем Twitter: "Я также постоянно спрашиваю: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они – наибольшие бенефициары. Почему это всегда (делают. - Ред.) старые добрые США?"

 

Он также добавил, что демократы и левые в США никогда не упоминают об этом "на своих фальшивых слушаниях".

Если статьи будут утверждены в Палате представителей, в дальнейшем рассмотрение дела об импичменте перейдет в Сенат, где большинство – у республиканцев.

Трамп считает, что Штаты больше всего помогают Украине

Напомним, когда Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера, стало известно, что во время звонка Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Зеленский с ним соглашался.

Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России. Позже он рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских государств.

Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает неправомерные действия

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США, Европа, Дональд Трамп, Джерри Надлер.
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