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Торговая война: Трамп считает, что США и Китай близки к заключению сделки

Торговая война: Трамп считает, что США и Китай близки к заключению сделки
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР, отменяющую введение новых пошлин 15 декабря.

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $ 160 млрд ", - пишет агентство.

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

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Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Предложение Штатов о снижении действующих пошлин на китайские товары было сделано в последние примерно пять дней в рамках продолжающихся торговых переговоров, отмечают источники. По их словам, в ответ США требуют от Китая взять на себя четкие обязательства по закупке крупных объемов американской сельхозпродукции и других товаров, а также обязательства по защите прав американских компаний на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР.

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Предполагается, что невыполнение Китаем каких-либо из обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к подъему пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

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Китай, Пошлины, Торговая война, Дональд Трамп.
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