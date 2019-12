Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой Консервативной партии на выборах и анонсировал крупную торговую сделку между странами после Brexit.

"Это выглядит как большая победа Бориса в Соединенном Королевстве", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Позже американский лидер назвал победу Джонсона "великой". Он также указал, что победа Джонсона позволит Вашингтону и Лондону заключить масштабное торговое соглашение после выхода Великобритании из ЕС.

"Великобритания и США теперь смогут заключить масштабное новое торговое соглашение после Brexit", - написал он.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.