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Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией

Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
11:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах.

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой Консервативной партии на выборах и анонсировал крупную торговую сделку между странами после Brexit.

"Это выглядит как большая победа Бориса в Соединенном Королевстве", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Позже американский лидер назвал победу Джонсона "великой". Он также указал, что победа Джонсона позволит Вашингтону и Лондону заключить масштабное торговое соглашение после выхода Великобритании из ЕС.

"Великобритания и США теперь смогут заключить масштабное новое торговое соглашение после Brexit", - написал он.

 

По словам Трампа, такое соглашение может стать "намного больше и прибыльнее, чем любая другая сделка, которая могла бы быть достигнута с ЕС".

По пока еще не полным официальным данным, консерваторы получают 360 мест в Палате общин. По данным экзит-полов, всего они могут получить 368 мест в нижней палате парламента. Ближайшие преследователи - лейбористы - получают 203 места.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Выборы в Британии: Борис Джонсон переизбран членом парламента

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, если его Консервативная партия на парламентских выборах получит большинство, пишет в пятницу The Guardian.

Если официальные результаты подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.

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США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп.
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