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Пятница, 13.12.2019
Кулеба: Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в Штаты
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Кулеба: Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в Штаты

Кулеба: Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в Штаты
21:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Команда Зеленского работает над организацией его полноценного визита в США.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас ведется работа над организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, а также подчеркнул стратегическую природу отношений Украины с США.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо вспомнить о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - ИФ), который был принят всего два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказал он журналистам на полях события, организованного Немецким фондом Маршалла в пятницу в Вашингтоне, передает телеканал CSPAN.

Так Кулеба ответил на вопрос журналиста, о чем свидетельствует то, что глава МИД России Сергей Лавров уже во второй раз встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого Дома, в то время как президент Украины еще не имел такой возможности, и не говорит ли это о недостаточной поддержке Соединенными Штатами Украины в конфликте на Донбассе.

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Кулеба также отметил, что помощь США Украине, предусмотренная в NDAA, возросла на 50 млн долл. по сравнению предыдущим годом.

"Не поймите меня неправильно. Моя точка зрения очень проста. Может быть большая политика, потрясения, но стратегическая природа наших отношений со США остается нерушимой и мы будем двигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 11-13 декабря Кулеба пребывает с визитом в Вашингтоне.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба.
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