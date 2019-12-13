"Нормандский саммит": Пристайко прокомментировал слухи о "7 минутах разговора о мире"

Новости Украины:Пристайко утверждает, что основной темой переговоров президентов Украины и России был мир, а не газ.

Основной темой переговоров во время встречи тет-а-тет президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина было установление мира на Донбассе, а не новый газовый контракт.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть", комментируя слухи, что якобы теме мира во время встречи президентов было посвящено лишь 7-10 минут..

"Это неправда, что мы говорили (о мире на Донбассе – ред.) семь или больше минут. Министр энергетики (Алексей Оржель – ред.) сам может сказать, сколько времени шло обсуждение газовых вопросов, но, поверьте, почти 99 процентов времени мы говорили о мире в Украине", - сказал Пристайко.

Он отметил, что так случилось, что десятилетний газовый контракт истекает 31 декабря 2019 года и мы вынуждены, помимо других проблем, обсуждать еще и газовую.

"Но Президент поехал (на "нормандскую встречу" - ред.) с одной важной целью – принести мир в Украину", - подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.