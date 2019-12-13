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Пятница, 13.12.2019
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"Никогда не говори "никогда": Зеленский не уверен, что, окажись на месте Порошенко, не подписал бы Минские соглашения

"Никогда не говори "никогда": Зеленский не уверен, что, окажись на месте Порошенко, не подписал бы Минские соглашения
01:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский говорит, что у него нет влияния на ГБР и на остальные правоохранительные органы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что не имеет влияния на Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

"Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю, и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т.п. Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

При этом Зеленский указал, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений. "Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он.

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10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

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Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Минские соглашения.
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