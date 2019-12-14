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"Борисполь" теряет преференции: решение Мининфраструктуры

"Борисполь" теряет преференции: решение Мининфраструктуры
13:04 Сегодня Телеграф UBR Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры отменит преимущества для аэропорта "Борисполь".

Аэропорт "Борисполь" уравняют в правах с конкурентами. Антимонопольный комитет (АМКУ) обязал Мининфраструктуры устранить в приказе от 4 июня №415 дискриминационные условия, которые касаются ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию аэропортов, сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики рассмотрели дело об антиконкурентных действиях министерства и пришли к выводу, что приказ ставит аэропорт "Борисполь" в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.

Согласно приказу министерства, единичная ставка платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома для "Борисполя" составляет €210, а для всех остальных аэропортов страны – €411. В АМКУ решили, что этот приказ содержит признаки нарушения законодательства.

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Речь идет о нарушении защиты экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, заключающихся в "предоставлении отдельным субъектам ведения хозяйства льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов".

Напомним, в сентябре 2019-го столичный аэропорт "Жуляны" и ряд небольших региональных авиахабов потребовали от Кабмина отменить тот самый приказ Мининфраструктуры, который дает аэропорту "Борисполь" преференции.

В Ассоциации "Аэропорты Украины" также призвали разобраться в этой проблеме антимонопольщиков, приняв все необходимые меры, а сам указ министерства назвали коррупционным.

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Киев, Аэропорт, Мининфраструктуры, Борисполь.
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