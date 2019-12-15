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В "Ощадбанке" опровергли заявления КГГА о неполадках с оплатой "коммуналки"

В "Ощадбанке" опровергли заявления КГГА о неполадках с оплатой "коммуналки"
12:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Ощадбанк" отрицает технические проблемы с льготные счета для оплаты "коммуналки".

Со стороны "Ощадбанка" не возникало никаких технических проблем с личными кабинетами льготников. А всю информацию, которая корректно была передана в банк Министерством социальной политики для создания кабинетов льготников, банк обработал.

Об этом Finance.ua заявили в "Ощадбанке", комментируя информацию КГГА относительно технических проблем, из-за которых не отображаются средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка".

"Все технические доработки между Министерством социальной политики и Сбербанком осуществлены, система штатно работает. Никаких технических проблем со стороны банка не возникало. Всю информацию, которая корректно была передана в банк Министерством социальной политики для создания кабинетов льготников, банк обработал ", - заявили в "Ощадбанке".

В КГГА предупредили о неполадках с льготными счетами для оплаты "коммуналки"

В банке отмечают, что некоторые вопросы, касающиеся входа в кабинет, могут оставаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по телефону. Им предлагают обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк.

Также в "Ощадбанке" напомнили: "При безналичной форме выплаты субсидий часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальное субсидиант оплачивает самостоятельно. Услуги, за которые нужно будет доплатить, "Ощадбанк" направляет в СМС-сообщениях владельцам льгот с указанной суммой доплаты за каждую ".

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КГГА, Ощадбанк, Коммуналка.
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