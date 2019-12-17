Концессия морского порта "Ольвия": Мининфраструктуры получило три заявки

Новости Бизнеса:Инвесторы из Катара и Украины соревнуются за концессию порта "Ольвия".

Компании из Катара и Украины соревнуются за право взять в концессию государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия" в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по результатам завершения приема заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта "Ольвия", который длился с 18 октября 2019 года.

"За это время в конкурсную комиссию поступило 3 заявки от украинских и международных компаний. Участниками концессионного конкурса являются портовые операторы из Украины и Катара. Две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе. Относительно третьей, то решение конкурсной комиссией пока не принято, поскольку заявка была подана в последний день приема", - говорится в сообщении.

Конкурсные предложения на участие в конкурсе было подано двумя компаниями: КЮТЕРМИНАЛЗ и объединением ООО Морское агентство "Питерс" и ООО "Протто-газолин".

Отмечается, что реализация проекта в Николаевском морском порту "Ольвия" - это плюс 66 млн долларов инвестиций и минимум 3 млн долларов муниципальных инвестиций в следующие 35 лет; также 3 млн долларов ежегодных концессионных платежей.

"Следующий этап - оценка конкурсных предложений участников и определение победителя состоится уже в третьей декаде января 2020 года", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". В октябре начался прием заявок от компаний на участие в объявленных конкурсах. Планируется, что порт "Ольвия" передадут в концессию на 30 лет.