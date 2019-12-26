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Прочь с китайского рынка: Mercedes-Benz отзывает свои автомобили

Прочь с китайского рынка: Mercedes-Benz отзывает свои автомобили
14:38 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Компания Mercedes-Benz отозвала порядка 40 тысяч автомобилей.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 39,6 тысячи автомобилей с китайского рынка исходя из соображений безопасности.

Об этом со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка сообщает "Интерфакс-Украина".

Кампания затронет 2,4 тыс импортированных машин классов C и E, выпущенных в период с 7 апреля 2015 года по 20 июля 2018 года, а также 37,2 тыс автомобилей классов C и E, произведенных в Китае с 18 сентября 2014 года по 27 августа 2018 года.

Поставщики комплектующих в процессе производства допустили ошибки, в результате стопорные гайки рулевых стоек машин могут треснуть, что отразится на работе руля и создаст потенциальную угрозу безопасности.

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Отзывом будут заниматься Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. и Beijing Benz Automotive Co., которые проведут бесплатную замену дефектных деталей.

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.

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Mercedes, Авто, Mercedes-Benz.
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