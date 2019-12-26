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Дочь Брюса Ли судится с популярной сетью фастфуда

Дочь Брюса Ли судится с популярной сетью фастфуда
22:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Дочь Брюса Ли подала иск к популярной в Китае сети фастфуда за незаконное использование образа ее отца.

Дочь мастера кунг-фу и актера Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца.

Шэннон Ли от лица Bruce Lee Enterprises требует от Guangzhou Real Kungfu Catering Management Co. возместить ущерб, который она оценивает в 210 млн юаней ($30 млн), а также юридические издержки в размере 88 тыс. юаней, сообщает китайское издание Jiemian.

Этот случай может оказаться неким тестом для китайских властей, пообещавших усилить защиту прав на интеллектуальную собственность, пишет Bloomberg.

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По данным информагентства "Синьхуа", суд в Шанхае принял иск Шэннон Ли в начале декабря к Guangzhou Real Kungfu Catering и еще двум компаниям в связи с незаконным использованием образа Брюса Ли. Дочь актера требует от сети немедленно прекратить использование образа ее отца.

На логотипе Real Jungfu изображен темноволосый мужчина в желтом спортивном костюме в позе мастера кунг фу, похожий на Брюса Ли. Компания написала в своем аккаунте в сети Weibo, что иски к ней в связи с этим подаются с 2004 года.

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Суд, Фастфуд, Брюс Ли, Шэннон Ли, Real Kungfu, Bruce Lee Enterprises.
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