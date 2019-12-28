Около 17 тысяч пассажиров встретят Новый год в поезде

Новости Бизнеса:Западное направление закономерно является самым популярным направлением в Украине на Новый год.

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров Укрзализныци. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплены пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным в это время года традиционно стало западное направление.

Как сообщалось, для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.